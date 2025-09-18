Яку заміну дизельним двигунам готує Toyota?

Дизельні двигуни давно популярні та є чудовим рішенням для пікапів, фургонів чи позашляховиків. Однак, ера дизельних двигунів, з високою ймовірністю, наближається до кінця. Принаймні, так вважають очільники Toyota Australia, пише Carscoops.

Японський автовиробник досі залежний від дизелів в Австралії. З 163 491 автомобіля, проданого на цьому ринку протягом перших восьми місяців року, 48,4% мали дизельні двигуни. Найбільш популярними моделями є Hilux, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, HiAce та Fortuner. Попри це, віцепрезидент Toyota Australia з продажу, маркетингу та франчайзингових операцій Шон Хенлі вважає, що дизелі скоро зникнуть.

“Дизель не зникне з ринку протягом наступного десятиліття, але після цього – я думаю, що водень витіснить дизельне пальне. Я думаю, що в Австралії існує культура дизельного пального, але в довгостроковій перспективі я не можу уявити, що дизельне пальне обов’язково стане паливом майбутнього, тому що реальність така, що бензиновий транспортний засіб може робити все, що він може робити – плюс навіть більше”, – сказав він журналістам.

Хенлі зазначив, що в період з 2030 слід очікувати значного підвищення продажів автомобілів на водневому паливі, що дозволить їм замінити дизельні авто. “У 2030-х роках, особливо на горизонті 2035 року, я щиро вірю, що водень буде нашим майбутнім – і саме там, я думаю, ви можете побачити зміни в технології дизельного пального… ми готуємося до цього майбутнього. Чому? Водень чистий, водень має запас ходу, воднева інфраструктура буде значно кращою, ніж та, що є сьогодні, очевидно. Це буде зручніше та доступніше”.

Цікаво, що більшість автовиробників відмовились від розвитку водневих силових агрегатів та інфраструктури, тоді як Toyota досі інвестує в цю галузь значні суми. Можливо, для розбудови заправних станцій по всьому світу знадобиться більше, ніж один автовиробник.