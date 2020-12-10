Правда, название электромобиля другое – "Кама-1", цена составит $ 13,5 – 18 тысяч, а когда он станет серийным – неизвестно.

КамАЗ лет тридцать назад выпускал малолитражку "Ока", с тех пор идея возродить производство микролитражки не оставляет руководство завода. На этот раз под новым брендом – "Кама-1" - российский производитель грузовиков показал электрический сити-кар. Предназначен он в основном для каршеринга.

Разработал электромобиль не КамАЗ, а студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПБП). На выставке в Москве ВУЗПРОМЭКСПО 2020 впервые был показан предсерийный образец.

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Трехдверный автомобиль несколько больший по габаритам, чем "Ока": в длину он достигает 3,4 метра, ширина – 1,7 метра, а в высоту – 1,6 метра. Дорожный просвет равен 160 миллиметров. В представленной модели – диодная оптика с динамическими указателями поворота и системой помощи водителю.

Крылья, пороги и бампера у автомобиля пластиковые и переменные – это пригодится в каршеринге, где часто бьют машины. Еще одна особенность предсерийной модели – большое лобовое стекло, которое заходит на крышу и обеспечивает панорамный обзор. 10-дюймовый экран мультимедийной системы размещены в руле.

В движение "Каму-1" приводит электромотор мощностью 80 киловатт, что позволяет развить скорость до 150 километров в час. Литий-ионный аккумулятор объемом 33 киловатт-часа обеспечивает запас хода до 250 километров, утверждают разработчики. В обычном режиме пополнить аккумулятор до 100% можно будет за 6 часов, а в ускоренном – всего за 20 минут. На разгон с места до "сотни" сити-кар тратит 6,7 секунды.

Напомним, что российский самодельный елктромобиль сгорел дотла.

Розничная цена "Кама-1" составит от 1 до 1,3 миллиона рублей, то есть $13,5 – 18 тысяч.

Представленный электрокар – это промышленный предсерийный образец, который уже прошел испытания и сертификацию. Вероятно, подготовкой "товарной" версии займется КамАЗ уже без участия СПБП. Когда електрокроссовер появится в продаже, пока неизвестно. Ранее завод называл срок 2024 год.