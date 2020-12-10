Щоправда, назва електромобіля інша – "Кама-1", ціна складе $13,5 - 18 тисяч, а коли він стане серійним - невідомо.

КамАЗ років тридцять тому випускав малолітражку "Ока", з того часу ідея відродити виробництво мікролітражки не залишає керівництво заводу. Цього разу під новим брендом – "Кама-1" – російський виробник вантажівок показав електричний сіті-кар. Призначений він в основному для каршерінгу.

Розробив електромобіль не КамАЗ, а студенти Санкт-Петербурзького політехнічного університету Петра Великого (СПбПУ). На виставці в Москві ВУЗПРОМЕКСПО-2020 вперше був показаний передсерійний зразок.

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Трьохдверний автомобіль дещо більший за габаритами, ніж "Ока": в довжину він сягає 3,4 метра, завширшки – 1,7 метра, а у висоту – 1,6 метра. Дорожній просвіт дорівнює 160 міліметрів. У представленої моделі – діодна оптика з динамічними покажчиками повороту і системою допомоги водієві.

Крила, пороги та бампера в автомобіля пластикові та змінні – це пригодиться в каршерінгу, де часто б’ють машини. Ще одна особливість передсерійної моделі – велике лобове скло, що заходить на дах і забезпечує панорамний огляд. 10-дюймовий екран мультимедійної системи розміщені в кермі.

В рух "Каму-1" приводить електромотор потужністю 80 кіловат, що дозволяє розвинути швидкість до 150 кілометрів на годину. Літій-іонний акумулятор об'ємом 33 кіловат-години забезпечує запас ходу до 250 кілометрів, стверджують розробники. В звичайному режимі поповнити акумулятор до 100% можна буде за шість годин, а в прискореному – всього за 20 хвилин. На розгін з місця до "сотні" сіті-кар витрачає 6,7 секунди.

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Роздрібна ціна “Кама-1” складе від 1 до 1,3 мільйона рублів, тобто $13,5 – 18 тисяч.

Представлений електрокар – це промисловий передсерійний зразок, який вже пройшов випробування і сертифікацію. Ймовірно, підготовкою "товарної" версії займеться КамАЗ вже без участі СПбПУ. Коли електрокроссовер з'явиться в продажу, поки невідомо. Раніше завод називав термін 2024 рік.