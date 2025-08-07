Новая камера на дороге видит телефон в руке водителя

Новые камеры работают автономно, без присмотра полицейских. Они имеют уникальный дизайн, что существенно отличают их от устройств предыдущего поколения. Об этом пишет 40ton.net.

Прибор под названием Focusflitser (сфокусированный радар) разработан в Нидерландах и уже прошел тестовые испытания на автомагистралях. Первое устройство было запущено в тестовом режиме в начале этого года.

По состоянию на сегодня, 7 августа, прибор официально используется по всей провинции Северная Голландия. Благодаря своей мобильной конструкции радар регулярно перемещают с места на место, а его основной рабочей средой стали дороги категории N, то есть голландские "национальные дороги".

Новое устройство имеет телескопическую мачту высотой несколько метров, на которой установлена радарная головка. В Нидерландах ранее активно использовали небольшие по размеру устройства MONOCam на штативе, но их постоянно похищали или выводили из строя, что требовало постоянного полицейского наблюдения.

Однако в нынешнем исполнении высоко установленная радарная головка позволит лучше и безопаснее контролировать грузовики. Устройство специально адаптировали под коммерческий транспорт.

Камера по специально разработанному алгоритму "заглядывает" в салоны автомобилей и автоматически распознает людей, в том числе тех, кто пользуются электронными устройствами во время управления автомобилем.

В первую очередь это касается использования смартфонов. Каждый такой инцидент фиксируется на камеру, а изображение поступает в базу данных полиции. Затем изображение пройдет дополнительную проверку человеком, и после подтверждения нарушения владельцам транспортных средств будут отправлены штрафы на сумму 430 евро (20 798 грн).

Пока такие устройства введены в Нидерландах, но к новинке уже присматриваются соответствующие службы других стран. Известно, что первым заказчиком стала немецкая полиция. Для этого пришлось даже вносить изменения в тамошнюю нормативную базу: камеры распознавания телефона уже легальны в Германии и такие устройства вскоре появятся на автомагистралях.