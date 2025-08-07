Нова камера на дорозі бачить телефон у руці водія

ФОТО: сайт 40ton.net|
Якщо вона помітить в кабіні неподобство, то відразу нацькує поліцію
Нові камери працюють автономно, без нагляду поліцейських. Вони мають унікальний дизайн, що суттєво відрізняють їх від пристроїв попереднього покоління. Про це пише 40ton.net.
Прилад під назвою Focusflitser (сфокусований радар) розроблений у Нідерландах і вже пройшов тестові випробування на автомагістралях. Перший пристрій було запущено в тестовому режимі на початку цього року.
Станом на сьогодні, 7 серпня, прилад офіційно використовується по всій провінції Північна Голландія. Завдяки своїй мобільній конструкції радар регулярно переміщують з місця на місце, а його основним робочим середовищем стали дороги категорії N, тобто голландські "національні дороги".
Новий пристрій має телескопічну щоглу заввишки кілька метрів, на якій встановлена радарна головка. В Нідерландах раніше активно використовували невеличкі за розміром пристрої MONOCam на штативі, але їх постійно викрадали чи виводили з ладу, що вимагало постійного поліцейського спостереження.
Однак у нинішньому виконанні високо встановлена радарна головка дозволить краще та безпечніше контролювати вантажівки. Пристрій спеціально адаптували під комерційний транспорт.
Камера за спеціально розробленим алгоритмом "заглядає" в салони автомобілів та автоматично розпізнає людей, в тому числі тих, хто користуються електронними пристроями під час керування автомобілем.
В першу чергу це стосується використання смартфонів. Кожен такий інцидент фіксується на камеру, а зображення надходить до бази даних поліції. Потім зображення пройде додаткову перевірку людиною, і після підтвердження порушення власникам транспортних засобів буде надіслано штрафи на суму 430 євро (20 798 грн).
Поки такі пристрої запроваджено в Нідерландах, але до новинки вже приглядаються відповідні служби інших країн. Відомо, що першим замовником стала німецька поліція. Для цього довелося навіть вносити зміни в тамтешню нормативну базу: камери розпізнавання телефону уже легальні в Німеччині й такі пристрої невдовзі з’являться на автомагістралях.