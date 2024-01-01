У Німеччині камери "бачать" приховане користування телефоном та запам'ятовують обличчя водія

Жодних докорів до прискіпливості поліцейських водій не показав – дійсно винуватий і сам визнав, що штраф у 125 євро (5 380 грн.) виписали йому справедливо. Однак його бачення ситуації є показовим і й корисним для інших далекобійників.

Інцидент стався по дорозі з Берліна десь в районі Дрездена. Водій прийняв дзвінок телефоном, навіть не взявши його до рук, а просто простягнув праву руку праворуч з сидінням й пальцем перевів стрілку прийому. Далі вів розмову у гучномовному режимі.

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Втім, штучний інтелект магістральної системи відеоспостереження зафіксував відразу два порушення. Перше полягало в тому, що далекобійник на деякий відвернув погляд від дороги й зосередився на телефоні, чого робити не слід. Друге порушення зафіксовано в тому, що його рука потягнулася праворуч для маніпуляцій на гаджеті.

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І перше, і друге вважається порушенням, оскільки руки повинні бути на кермі, а не виконувати якісь інші маніпуляції, не передбачені керуванням транспортним засобом. Дозволяється користуватися стандартними органами управління на панелі, розміщені там виробником, чи рекомендованими для сертифікованого додаткового встановлення, як от радіо чи медіасистема.

Телефон, що лежить поряд, до робочих атрибутів транспортного засобу не відноситься.

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Подібні камери під назвою MONOcam вже діють в Нідерландах, почали запроваджуватися у Франції. Розробка визначає стан телефону у руці водія, з чого можна дізнатися, чи активний гаджет. Перевірка дає результат навіть за умови, коли телефон водій тримає нижче керма. Щось подібне, але з дистанційним розміщення двох-трьох камер, котрі дублюють одна одну на відстані 2-3 кілометри, запустили й у Німеччині.

Було у водія й третє порушення, зафіксоване третьою камерою. На прохання співрозмовника, водій взяв з теки якийсь документ й вже тримаючи його на кермі відвернувся на прочитання та зачитування певних даних з паперового носія. Штучний інтелект зафіксував і це, визнавши дії такими, що відривають водія від управління.

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Усі три камери десь на проміжку кількох кілометрів зафіксували згадані вище порушення. Після складеного поліцейськими протоколу цей документ доповнить базу відзнятого камерами конкретними даними про водія.

Наступного разу його вже ніхто не буде зупиняти для складання протоколу, оскільки в базі даних уже створено його профіль з фото, зафіксовано прізвище, домашня адреса, телефон тощо. Надалі йому «листи щастя» приходитимуть за місцем реєстрації, незалежно від того, на якому автомобілі він буде їхати.

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При цьому у розмові з поліцейськими водієві пояснили, що штучний інтелект розпізнає людину навіть за умови появи у неї бороди, вусів чи натягнутого на голову картуза.

Порада одна: руки тримайте на кермі. Головне, не відвертатися від дороги на те, що не пов’язано з керування транспортним засобом. Більш детально про це можна переглянути тут.