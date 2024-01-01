В Германии камеры "видят" скрытое пользование телефоном и запоминают лицо водителя

Никаких упреков к придирчивости полицейских водитель не показал – действительно виноват и сам признал, что штраф в 125 евро (5 380 грн.) выписали ему справедливо. Однако его видение ситуации является показательным и полезным для других дальнобойщиков.

Инцидент произошел по дороге из Берлина где-то в районе Дрездена. Водитель принял звонок по телефону, даже не взяв его в руки, а просто протянул правую руку справа с сиденьем и пальцем перевел стрелку приема. Далее вел разговор в громкоговорящем режиме.

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Впрочем, искусственный интеллект магистральной системы видеонаблюдения зафиксировал сразу два нарушения. Первое заключалось в том, что дальнобойщик на некоторое время отвлек взгляд от дороги и сосредоточился на телефоне, чего делать не следует. Второе нарушение зафиксировано в том, что его рука потянулась вправо для манипуляций на гаджете.

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И первое, и второе считается нарушением, поскольку руки должны быть на руле, а не выполнять какие-то другие манипуляции, не предусмотренные управлением транспортным средством. Разрешается пользоваться стандартными органами управления на панели, размещены там производителем, или рекомендованными для сертифицированного дополнительного установления, как вот радио или медиасистема.

Телефон, лежащий рядом, к рабочим атрибутам транспортного средства не относится.

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Подобные камеры под названием MONOcam уже действуют в Нидерландах, начали внедряться во Франции. Разработка определяет состояние телефона в руке водителя, из чего можно узнать, активен ли гаджет. Проверка дает результат даже при условии, когда телефон водитель держит ниже руля. Нечто подобное, но с дистанционным размещение двух-трех камер, которые дублируют друг друга на расстоянии 2-3 километра, запустили и в Германии.

Было у водителя и третье нарушение, зафиксированное третьей камерой. По просьбе собеседника, водитель взял из папки какой-то документ и уже держа его на руле отвлекся на прочтение и зачитывание определенных данных с бумажного носителя. Искусственный интеллект зафиксировал действия, которые признаны отвлекающими водителя от управления.

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Все три камеры где-то на промежутке нескольких километров зафиксировали упомянутые выше нарушения. После составления полицейскими протокола этот документ дополнит базу отснятого камерами конкретными данными о водителе.

В следующий раз его уже никто не будет останавливать для составления протокола, поскольку в базе данных уже создан его профиль с фото, зафиксирована фамилия, домашний адрес, телефон и тому подобное. В дальнейшем ему "письма счастья" будут приходить по месту регистрации, независимо от того, на каком автомобиле он будет ехать.

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При этом в разговоре с полицейскими водителю объяснили, что искусственный интеллект распознает человека даже при условии появления у него бороды, усов или натянутого на голову козырька.

Совет один: руки держите на руле. Главное, не отвлекаться от дороги на то, что не связано с управлением транспортным средством. Более подробно об этом можно посмотреть здесь.