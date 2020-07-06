До 231 км/ч разогнался BMW, до 208 км/ч - Mercedes-Benz.

Патрульная полиция обнародовала очередные антирекорды нарушений скоростного режима за неделю – с 29 июня по 5 июля. В общем со скоростью более 170 км/ч было зафиксировано 218 автомобилей.

Наибольшей скорость была у BMW 4, с номерным знаком AI494*** – 231 км/ч на трассе М05 Киев – Одесса, где разрешенная скорость на указанном участке 50 км/ч. На втором месте – Mercedes-Benz S400 CDI, с номерами BO450***. Он разогнался до 208 км/ч на автодороге М06 Киев-Чоп, где можно двигаться со скоростью 110 км/ч.

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Наибольшее количество раз скоростной режим нарушали автомобили Toyota Сorolla, ДОУ AI698*** – 16 раз, и Toyota Camry, ДОУ AI695*** – 15 раз на прошлой неделе.

Напомним, что камеры автофиксации зарабатывают по 1 млн грн в день.