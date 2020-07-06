До 231 км/год розігнався BMW, до 208 км/год - Mercedes-Benz.

Патрульна поліція оприлюднила чергові антирекорди порушень швидкісного режиму за минулий тиждень — з 29 червня до 5 липня. Загалом зі швидкістю понад 170 км/год було зафіксовано 218 автомобілів.

Найбільшою швидкість була у BMW 4, з номерним знаком AI494*** — 231 км/год на трасі М05 Київ — Одеса, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 50 км/год. На другому місці – Mercedes-Benz S400 CDI, з номерами BO450***. Він розігнався до 208 км/год на автодорозі М06 Київ-Чоп, де можна рухатись зі швидкістю 110 км/год.

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Найбільшу кількість разів швидкісний режим порушували автомобілі Toyota Сorolla, ДНЗ AI698*** — 16 разів, та Toyota Camry, ДНЗ AI695*** — 15 разів протягом минулого тижня.

Нагадаємо, що камери автофіксації заробляють по 1 млн грн в день.