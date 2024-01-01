Канада в ответ ввела пошлины на авто из США

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Таможенные баталии ни одной стране не помогут, а вот вред нанесут немалый
Перечень товаров из 19 позиций опубликовало Министерство финансов Канады.
С 9 апреля 2025 года импортная пошлина в размере 25 процентов распространяется на произведенные в США транспортные средства, не соответствующие требованиям CUSMA. Кроме этого, пошлина распространяется на неканадский и немексиканский содержание автомобилей, произведенных в США, также не соответствуют требованиям CUSMA.
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Отмечается, что тарифы применяются только к товарам из США в соответствии с Правилами определения страны происхождения с целью маркировки товаров (Страны CUSMA).
При этом Минфин Канады уточняет, что контрмеры останутся в силе, пока США не отменят свои пошлины против канадского автомобильного сектора.
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Контрмеры Канады не распространяются на американские товары, которые следуют транзитом.
Перечень продуктов приведен на уровне тарифной позиции в таблице, его можно прочитать по этой ссылке.