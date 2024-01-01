Канада у відповідь запровадила мита на авто зі США

Перелік товарів з 19 позицій опублікувало Міністерство фінансів Канади.

З 9 квітня 2025 року імпортне мито у розмірі 25 відсотків поширюється на вироблені в США транспортні засоби, що не відповідають вимогам CUSMA. Окрім цього, мито поширюється на неканадський і немексиканський вміст автомобілів, вироблених у США, що також не відповідають вимогам CUSMA.

Читайте також Яка реакція світу на запроваджені Трампом мита на автомобілі у США

Зазначається, що тарифи застосовуються лише до товарів із США відповідно до Правил визначення країни походження з метою маркування товарів (Країни CUSMA).

При цьому Мінфін Канади уточнює, що контрзаходи залишаться в силі, доки США не скасують свої мита проти канадського автомобільного сектору.

Читайте також У Техасі прогнозують подорожчання пікапів, тож терміново купують старі

Контрзаходи Канади не поширюються на американські товари, які прямують транзитом.

Перелік продуктів наведений на рівні тарифної позиції в таблиці, його можна прочитати за цим посиланням.