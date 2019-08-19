Владимир Ивановский занимается сборкой особых мотоциклов, но и автомобиль у него получился хороший.

На автомобиль автор проекта – Владимир Ивановский из Житомира, потратил всего 9500 гривен. Вложив еще немного денег, кучу времени и сил, он превратил ржавую развалюху в крутой "расти" пикап.

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Как рассказал Владимир YouTube-канала Демиурги, заднюю часть оригинального автомобиля спасать было поздно, она полностью проржавела. Владимир решил ее полностью срезать и заменить на новую. Далее было решено поработать и над пердней частью. Вместо "родной", у пикапа установлена ​​"морда" от дорестайлинговой модели, с хромированной решеткой радиатора. Чтобы она гармонично вписалась, пришлось заменить также передние крылья и бампер с клыками.

Фото: пикап на базе “ІЖ-2715” / Carakoom

Грузовая платформа построена на стальном каркасе и имеет стильные деревянные борта. Довершают образ американского хот-рода выпуклые крылья задних колес.

Для этого проекта была выбрана необычная окраска: ржавчина на кузове является имитацией и создана с помощью аэрографа. Кузов также украшает голубая графика с пинстрайпингом.

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