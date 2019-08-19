Володимир Івановський займається створенням особливих мотоциклів, але й автомобіль у нього вийшов гарний.

На автомобіль автор проекту – Володимир Івановський з Житомира, витратив усього 9,5 тисяч гривень. Вклавши також купу часу та сил, він перетворив іржаву розвалюху на крутий “расті” пікап.

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Як розповів Володимир YouTube-каналу Демиурги, задню частину оригінального автомобіля рятувати було пізно, вона повністю проіржавіла. Володимир вирішив її повністю зрізати і замінити на нову. Далі було вирішено попрацювати й над пердньою частиною. Замість “рідної”, у пікапа встановлена “морда” від дорестайлінгової моделі, з хромованою решіткою радіатора. Аби вона гармонічно вписалась, довелось замінити також передні крила і бампер з іклами.

Фото: пікап на базі “ІЖ-2715” / Carakoom

Вантажна платформа збудована на сталевому каркасі й має стильні дерев'яні борти. Довершують образ американського хот-рода випуклі крила задніх коліс.



Для цього проекту було обрано незвичне забарвлення: іржа на кузові є імітацією і створена за допомогою аерографа. Кузов також прикрашає блакитна графіка з пінстрайпінгом.

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