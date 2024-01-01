Католическая церковь передала "скорую" медикам Тернополя

Карета типа C построена на шасси Fiat Ducato. Она до последнего времени стояла в графике дежурств Бильской службы спасения (Польша), автопарк которой имел 25 медицинских карет.

Теперь их там осталось 24, поскольку одну машину по просьбе архиепископа-митрополита Львовского Мчеслава Мокшицкого и с согласия общественного совета при станции Бельской скорой медицинской помощи решено подарить клинической больнице Тернополя.

Читайте также Эксклюзивная "скорая" поступила от детского фонда ООН на Полтавщину

Машина не новая, проехала менее 300 000 км. Но она "полностью исправна и готова к дальнейшему обслуживанию пациентов".

Реанимобиль пришел в Тернополь не только укомплектованный необходимым медицинским оборудованием, но и загруженный коробками с медикаментами и медицинской одеждой, что особенно важно для клиники.

Ключи от "скорой" представителям медицинского учреждения передал архиепископ-митрополит Львовский Мчеслав Мокшицкий.

"Мы очень рады, что можем передать медучреждению эту скорую медицинскую помощь. И знаем, что эта помощь точно пойдет на благо и на нужды пациентов, которые получат лечение в Тернопольской областной клинической больнице", – подчеркнул архиепископ-митрополит Львовский Мчеслав Мокшицкий.

Довольны своим поступком и работники Бильской службы скорой помощи, понимая, насколько важно помогать коллегам из Тернопольской клиники, где только в ортопедо-травматологическом отделении "ежедневно, учитывая и выходные, проводится по 19-20 операций". За время войны это уже шестой автомобиль скорой помощи из их автопарка, переданный через Католическую церковь для поддержки украинских медицинских служб.

Читайте также Больницы получили микроавтобусы, но это не кареты медицинской помощи

"Мы рады, что можем таким образом внести свой вклад в улучшение медицинской ситуации в Украине. Каждая скорая помощь – это шанс спасти человеческую жизнь", – прокомментировал директор Бельской службы скорой медицинской помощи Войцех Валигура.

Тернопольским медикам переднеприводная "скорая" на платформе Fiat Ducato мощностью 130 л.с. понравилась. Машина имеет высокий салон. Благодаря тому, что от пола до потолка здесь 1,93 м, у бригады врачей есть возможность в полный рост оказывать пациентам медицинскую помощь, в т.ч. интенсивную, прямо в дороге.

"Сейчас растет нагрузка на медицинские учреждения, увеличивается количество пациентов, которые нуждаются в квалифицированной врачебной помощи среди гражданского населения, внутренне перемещенных лиц, военнослужащих. Поэтому помощь, которую мы сегодня получили, является чрезвычайно нужной. Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество с религиозными организациями на принципах партнерства и конструктивного диалога",- отметил исполняющий обязанности начальника Тернопольской ОВА Владимир Важинский.