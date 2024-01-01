Католицька церква передала "швидку" медикам Тернополя

Карета типу C побудована на шасі Fiat Ducato. Вона до останнього часу стояла в графіку чергувань Більської служби порятунку (Польща), автопарк якої мав 25 медичних карет.

Тепер їх там лишилося 24, оскільки одну машину на прохання архієпископа-митрополита Львівського Мчеслава Мокшицького та за згодою громадської ради при станції Бєльської швидкої медичної допомоги вирішено подарувати клінічній лікарні Тернополя.

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Машина не нова, проїхала менш як 300 000 км. Але вона "повністю справна та готова до подальшого обслуговування пацієнтів".

Реанімобіль прийшов до Тернополя не тільки укомплектований необхідним медичним устаткуванням, але й завантажений коробками з медикаментами та медичним одягом, що особливо важливо для клініки.

Ключі від "швидкої "представникам медичного закладу передав архієпископ-митрополит Львівський Мчеслав Мокшицький.

"Ми дуже тішимося, що можемо передати медзакладу цю швидку медичну допомогу. І знаємо, що ця допомога точно піде на благо і на потреби пацієнтів, які отримають лікування у Тернопільській обласній клінічній лікарні", – наголосив архієпископ-митрополит Львівський Мчеслав Мокшицький.

Задоволені своїм вчинком і працівники Більської служби швидкої допомоги, розуміючи, наскільки важливо допомагати колегам з Тернопільської клініки, де тільки в ортопедо-травматологічному відділенні "щодня, враховуючи й вихідні, проводиться по 19-20 операцій". За час війни це вже шостий автомобіль швидкої допомоги з їх автопарку, переданий через Католицьку церкву для підтримки українських медичних служб.

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"Ми раді, що можемо таким чином зробити свій внесок у покращення медичної ситуації в Україні. Кожна швидка допомога – це шанс врятувати людське життя ", – прокоментував директор Бєльської служби швидкої медичної допомоги Войцех Валігура.

Тернопільським медикам передньопривідна "швидка" на платформі Fiat Ducato потужністю 130 к.с. сподобалася. Машина має високий салон. Завдяки тому, що від підлоги до стелі тут 1,93 м, у бригади лікарів є можливість у повний ріст надавати пацієнтам медичну допомогу, у т.ч. інтенсивну, прямо в дорозі.

"Зараз зростає навантаження на медичні заклади, збільшується кількість пацієнтів, які потребують кваліфікованої лікарської допомоги з-поміж цивільного населення, внутрішньо переміщених осіб, військовослужбовців. Тому допомога, яку ми сьогодні отримали, є надзвичайно потрібною. Сподіваюсь на нашу подальшу співпрацю із релігійними організаціями на принципах партнерства й конструктивного діалогу",— наголосив виконувач обов'язків начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський.