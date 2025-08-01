Каждый третий автобус имел нарушения перевозок

Транспорт проверялся в рамках упомянутого мероприятия с целью предотвращения возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. Об этом рассказывается на ресурсах "Укртрансбезопасности" (ГСБТ).

Обычно такие проверки проходили в сотрудничестве с другими структурами. Кроме инспекторов ГСБТ, в состав мобильных групп входили работники территориальных подразделений Патрульной полиции Украины, Государственной налоговой службы Украины и представители местных администраций.

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За десять дней в ходе рейдов силами совместных мобильных групп проверили 2 377 транспортных средств, и обнаружили 791 нарушение автотранспортного законодательства пассажирскими перевозчиками. Считай, каждый третий проверенный автобус и перевозчик имели проблемы.

Фото: Укртрансбезопасность

Самое распространенное нарушение касалось перевозки пассажиров при отсутствии необходимых документов. Довольно часто водители автобусов пренебрегали безопасностью пассажиров из-за нарушения режима труда и отдыха.

Что за нарушения и в каком количестве:

перевозки пассажиров при отсутствии на момент проведения проверки документов, определенных ст. 39 ЗУ "Об автомобильном транспорте" – 349 случаев;

нарушение режимов труда и отдыха водителями ТС – 146 случаев;

выполнение резидентами и/или нерезидентами Украины международных перевозок пассажиров без документов, определенных ст. 53 ЗУ "Об автомобильном транспорте" – 77 случаев;

перевозки пассажиров на маршруте протяженностью более 500 км одним водителем – 53 нарушения;

управление ТС при осуществлении международных автомобильных перевозок без контрольных устройств (тахографов) регистрации режимов труда или отдыха водителей ТС или выключенными такими контрольными устройствами (тахографами) или без ежедневных регистрационных листков режимов труда и отдыха – 42 нарушения.

Фото: Укртрансбезопасность

Всего в период с 21 по 31 июля с.г. инспекторами ГСБТ составлено 645 актов проведения проверки соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте и 26 протоколов за нарушение перевозчиками требований КУоАП.

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В офисе "Укртрансбезопасности" уточнили, что проверки на дорогах в рамках "Перевозчик – лето 2025" продлятся до 10 августа с.г. Они обычно проходят и осуществляются в тех местах и регионах, где сконцентрированы ДТП и зафиксировано наибольшее количество нарушений требований законодательства об автомобильном транспорте со стороны автомобильных перевозчиков.