Кожен третій автобус мав порушення перевезень

Транспорт перевірявся в рамках згаданого заходу з метою запобігання виникнення дорожньо-транспортних пригод з участю громадського транспорту. Про це розповідається на ресурсах "Укртрансбезпеки" (ДСБТ).

Зазвичай такі перевірки проходили у співпраці з іншими структурами. Окрім інспекторів ДСБТ, до складу мобільних груп входили працівники територіальних підрозділів Патрульної поліції України, Державної податкової служби України та представники місцевих адміністрацій.

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За десять днів в ході рейдів силами спільних мобільних груп перевірили 2 377 транспортних засобів, та виявили 791 порушення автотранспортного законодавства пасажирськими перевізниками. Вважай, кожен третій перевірений автобус та перевізник мав проблеми.

Фото: Укртрансбезпека

Найпоширеніше порушення стосувалося перевезення пасажирів за відсутності необхідних документів. Досить часто водії автобусів нехтували безпекою пасажирів через порушення режиму праці та відпочинку.

Що за порушення та в якій кількості:

перевезення пасажирів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених ст. 39 ЗУ "Про автомобільний транспорт" – 349 випадків;

порушення режимів праці та відпочинку водіями ТЗ – 146 випадків;

виконання резидентами та/або нерезидентами України міжнародних перевезень пасажирів без документів, визначених ст. 53 ЗУ «Про автомобільний транспорт» – 77 випадків;

перевезення пасажирів на маршруті протяжністю понад 500 км одним водієм – 53 порушення;

управління ТЗ при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень без контрольних пристроїв (тахографів) реєстрації режимів праці чи відпочинку водіїв ТЗ чи вимкненими такими контрольними пристроями (тахографами) або без щоденних реєстраційних листків режимів праці та відпочинку – 42 порушення.

Фото: Укртрансбезпека

Загалом у період з 21 по 31 липня ц.р. інспекторами ДСБТ складено 645 актів проведення перевірки додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт та 26 протоколів за порушення перевізниками вимог КУпАП.

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В офісі "Укртрансбезпеки" уточнили, що перевірки на дорогах у рамках "Перевізник – літо 2025" триватимуть до 10 серпня ц.р. Вони зазвичай проходять та здійснюються у тих місцях та регіонах, де сконцентровані ДТП та зафіксована найбільша кількість порушень вимог законодавства про автомобільний транспорт з боку автомобільних перевізників.