Артефакт от известного гонщика был разыгран в Украине среди тех, кто задонатил хотя бы 200 грн на беспилотник.

Эта кепка Михаэля Шумахера, в которой он выступал за команду Формулы-1 Scuderia Ferrari – личный подарок легендарного гонщика одному из своих менеджеров после получения пятого чемпионского титула.

На днях кепка была разыграна, а ее новым владельцем стал Геннадий Л. родом из Волновахи, который сделал донат в 200 грн. Поскольку Геннадий не смог приехать лично, приз получала его родственница, Ирина.

Всего кепка заработала на ВСУ более $40000, что стало весомым вкладом в основную цель сбора – покупку разведывательного беспилотника "ГОР". Сейчас сбор продолжается.

Также интересно болид Шумахера продали с аукциона

История кепки Шумахера достаточно интересная. В начале широкомасштабного вторжения волонтер Александр Петренко, который является заместителем председателя комитета картинга в Украине, оказался на личной встрече с одним из менеджеров Михаэля Шумахера. Александр рассказывал о том, как происходит борьба за независимость внутри страны, о волонтерских инициативах и о том, что может помочь украинцам выстоять в это трудное время.

На этой встрече менеджер (который пожелал не открывать своего имени для широкой общественности) передал Александру артефакт из своей личной коллекции – кепку Шумахера, которую автогонщик подарил после получения своего 5-го чемпионского титула. Этот артефакт – один из символов несокрушимости и победы Михаэля.

Александр Петренко передал этот артефакт для сбора средств в пользу 2-го Интернационального Легиона обороны Украины – подразделения, где за свободу Украины воюют представители более чем 30 стран мира. Кепка Шумахера собрала для легионеров $40000 донатов.

Справка Авто24

БпЛА "ГОР” - разведывательный беспилотный летательный аппарат из состава беспилотного авиационного комплекса "ГОР", создан компанией Эйрлоджикс после начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину для наблюдения и корректировки огня в режиме реального времени. Он оборудован высоконадежным модулем связи (AES256), что позволяет углубиться в тыл противника до 40 км в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Камерная система с разрешением Full HD, с 40-кратным оптическим увеличением и дополнительным 2х цифровым зумом для дневной камеры и 8-кратным цифровым увеличением для ночной камеры.

Кстати вскоре должен выйти фильм о Михаэле Шумахере.