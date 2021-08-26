Документальный биографический фильм о Шумахере выйдет на Netflix 15 сентября. Потоковый гигант опубликовал трейлер фильма, и даже этот короткий отрывок вызывает слезы на глазах.

Байопик от Netflix – единственный документальный фильм о Михаэле Шумахере, одобренный его семьей. В нем будут интервью со всеми членами семьи, но самого семикратного чемпиона Формула 1 мы увидим только в хрониках – его состояние здоровья является конфиденциальным, после лыжной аварии в 2013 году.

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Немецкий гонщик все еще имеет огромную армию фанатов по всему миру. Документальный фильм будет включать интервью с отцом Рольфом и сыном Майком, всей семьей, его бывшими соперниками на трассе, боссами и товарищами по команде. Интервью будет комментарием к кадрам хроники, а также к никогда не издававшимся ранее семейным видеозаписям.

Документальный фильм о Михаэле Шумахере должен помочь нам лучше понять, как немецкий чемпион сумел достичь таких успехов в гонках. Очевидно, что рецепт не является полным, но ясно, что тяжелая работа была ключевым фактором, и она соединилась с великолепным природным талантом Михаэля.

Выход документального фильма “Шумахер” отметит три десятилетия с тех пор, как “Красный барон” дебютировал в Королевских гонках. Зрители увидят его эволюцию с дней картинга в немецком Керпене, а также кадры с его первых испытаний на болидах Формула 1, а также ключевые моменты из его самых важных гонок.