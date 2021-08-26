Документальний біографічний фільм про Шумахера вийде на Netflix 15 вересня. Потоковий гігант опублікував трейлер фільму і навіть цей короткий уривок викликає сльози на очах.

Байопік від Netflix – єдиний документальний фільм про Міхаеля Шумахера, схвалений його родиною. У ньому будуть інтерв’ю з усіма членами сім’ї, але самого семиразового чемпіона Формула 1 ми побачимо лише в хроніках – його стан здоров’я є конфіденційним, після лижної аварії у 2013 році.

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Німецький гонщик все ще має величезну армію фанатів по всьому світу. Документальний фільм включатиме інтерв'ю з батьком Рольфом і сином Майком, усією сім'єю, його колишніми суперниками на трасі, босами та товаришами по команді. Інтерв'ю буде коментарем до кадрів хроніки, а також до ніколи не бачених сімейних відеозаписів.

Документальний фільм про Міхаеля Шумахера повинен допомогти нам краще зрозуміти, як німецький чемпіон зумів досягти таких успіхів у перегонах. Очевидно, що рецепт не є повним, але ясно, що важка праця була ключовим фактором, і вона поєдналась із чудовим природним талантом Міхаеля.

Вихід документального фільму “Шумахер” відзначить три десятиліття з того часу, як “Червоний барон” дебютував у королівських перегонах. Глядачі побачать його еволюцію з днів картингу в німецькому Керпені, а також кадри з його перших випробувань на болідах Формула 1, а також ключові моменти з його найважливіших перегонів.