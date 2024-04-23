Артефакт від відомого гонщика було розіграно в Україні серед тих, хто задонатив хоча б 200 грн на безпілотник.

Ця кепка Міхаеля Шумахера, в якій він виступав за команду Формули-1 Scuderia Ferrari – особистий подарунок легендарного гонщика одному зі своїх менеджерів після здобуття п’ятого чемпіонського титулу.

Днями кепка була розіграна, а її новим власником став Геннадій Л. родом з Волновахи, який зробив донат у 200 грн. Оскільки Геннадій не зміг приїхати особисто, приз отримувала його родичка, пані Ірина.

Загалом кепка заробила на ЗСУ понад $40000, що стало вагомим внеском в основну мету збору – купівлю розвідувального безпілотника «ГОР». Наразі збір продовжується.

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Історія кепки Шумахера досить цікава. На початку широкомасштабного вторгнення волонтер Олександр Петренко, який є заступником голови комітету картингу в Україні, опинився на особистій зустрічі з одним з менеджерів Міхаеля Шумахера. Олександр розповідав про те, як відбувається боротьба за незалежність всередині країни, про волонтерські ініціативи та про те, що може допомогти українцям вистояти в цей скрутний час.

На цій зустрічі менеджер (який побажав не відкривати свого імені для широкого загалу) передав Олександру артефакт зі своєї особистої колекції – кепку Шумахера, яку автогонщик подарував після отримання свого 5-го чемпіонського титулу. Цей артефакт – один з символів незламності та перемоги Міхаеля.

Олександр Петренко передав цей артефакт для збору коштів на користь 2-го Інтернаціонального Легіону оборони України – підрозділу, де за волю України воюють представники більш ніж 30 країн світу. Кепка Шумахера назбирала для легіонерів $40000 донатів.

Довідка Авто24

БпЛА “ГОР — розвідувальний безпілотний літальний апарат з складу безпілотного авіаційного комплексу “ГОР”, створений компанією Ейрлоджикс після початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну для спостереження та коригування вогню в режимі реального часу. Він обладнаний високонадійним модулем зв’язку (AES256), що дозволяє заглибитися у тил противника до 40 км в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ). Камерна система з роздільною здатністю Full HD, з 40-кратним оптичним збільшенням і додатковим 2х цифровим зумом для денної камери та 8-кратним цифровим збільшенням для нічної камери.

До речі незабаром має вийти фільм про Міхаеля Шумахера.