На Шанхайском автосалоне компания Kia представила новое поколение седанов К3 и K3 Plug-in Hybrid. Европейская версия не за горами.

Китайско-корейская компания Dongfeng Yueda Kia Motors Co представила на автосалоне в Шанхае новое поколение седана Kia K3. Серийная модель дебютировала с традиционными и гибридными силовыми установками, а электрическая версия была представлена, как концепт.

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Новая модель Kia K3, родственная известной нам Cerato, была создана в Китае. По крайней мере, ее дизайн, за который отвечал шеф-дизайнер Kia Design China Олег Сон. Седан имеет пластичный стремительный силуэт с фирменной "улыбкой тигра" и прищуренными светодиодными “глазами” спереди.

Фото: Kia K3 для Китая / Kia, ЗР, Koreanautoblog

Модель предназначена исключительно для китайского рынка, а потому моторная гамма рассчитана исключительно на местных потребителей. Дилеры предложат два бензиновых двигателя на выбор: 1,5-литровый атмосферник и 1,4-литровый турбо. Мощность агрегатов не названа.

Впервые для среднегабаритного седана предложена версия с силовой установкой типа мягкий гибрид. Кроме того, в статусе концепта был представлен электрический Kia K3 EV. О его силовой установке – ни слова от производителя. Сообщается, что дизайн электрического K3 был создан Франкфуртским офисом марки. Можно предположить, что новое поколение Cerato, которое мы увидим в Украине, будет ближе именно к электрическому концепту, показанному в Шанхае.

Продажи нового Kia K3 стартуют в Китае во втором квартале 2019 года.

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