На Шанхайському автосалоні компанія Kia представила нове покоління седанів К3 і K3 Plug-in Hybrid. Європейська версія не за горами.

Китайсько-корейскька компанія Dongfeng Yueda Kia Motors Co представила на автосалоні у Шанхаї нове покоління седана Kia K3. Серійна модель дебютувала з традиційними та гібридними силовими установками, а електрична версія була представлена, як концепт.

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Нова модель Kia K3, споріднена з відомою нам Cerato, була створена у Китаї. Принаймні її дизайн, за який відповідав шеф-дизайнер Kia Design China Олег Сон. Седан має пластичний стрімкий силует з фірмовою “усмішкою тигра” і прищуреними світлодіодними “очима” спереду.

Фото: Kia K3 для Китаю / Kia, ЗР, Koreanautoblog

Модель призначена виключно для китайського ринку, а тому моторна гамма розрахована виключно на місцевих споживачів. Дилери запропонують два бензинових двигуна на вибір: 1,5-літровий атмосферник і та 1,4-літровий турбо. Потужність агрегатів не названа.

Вперше для средньогабаритного седана запропонована версія силовою установкою типу м’який гібрид. Крім того, у статусі концепта був представлений електричний Kia K3 EV. Про його силову установку – а ні слова від виробника. Натомість повідомляється, що дизайн електричного K3 був створений Франкфуртським офісом марки. Можна припустити, що нове покоління Cerato, яке ми побачимо в Україні, буде ближчим саме до електричного концепта, показаного у Шанхаї.

Продажі нового Kia K3 стартують в Китаї в другому кварталі 2019 року.

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