Из-за особенности процесса омологации новых автомобилей в Китае, изображения новинок и их некоторые технические характеристики попадают в открытый доступ.

Недавно на сайте Министерства промышленности и информационных технологий появились изображения Kia EV5 GT. Несмотря на то, что обычный EV 5 был презентован в Китае еще в октябре прошлого года, корейский автопроизводитель до сих пор не представил его высокопроизводительную версию.

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По данным, которые попали в сеть, версия GT имеет передний электродвигатель с максимальной мощностью 215 лошадиных сил и задний на 98 л.с. Однако, сообщается, что мощность будет ограничена на 147 л.с.: 83 л.с. на передней оси вместе с 64 л.с. на задней.

Габаритные размеры авто составляют 4165 мм в длину, 1879 мм в ширину и 1714 мм в высоту. Кроссовер весит около 2230 кг и ездит на шинах 255/45 R20. Колесная база – 2743 мм, что на 152 мм короче Kia EV6 GT. В базовой версии кроссовер имеет передний привод, а не задний, как у старшего брата. Известно, что модель EV5 основана на той же платформе E-GMP, но имеет 400-вольтовую архитектуру.

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Ожидается, что модель дебютирует в 2025 году, вместе с трехрядным Kia EV9 GT. Также, корейский автопроизводитель рассматривает возможность старта продаж модели EV5 в США, однако неизвестно, действительно ли это произойдет и, будет ли представлена версия GT.