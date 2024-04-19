Через особливість процесу омологації нових автомобілів в Китаї, зображення новинок та їх деякі технічні характеристики потрапляють у відкритий доступ.

Нещодавно на сайті Міністерства промисловості та інформаційних технологій з’явились зображення Kia EV5 GT. Попри те, що звичайний EV 5 був презентований в Китаї ще в жовтні минулого року, корейський автовиробник досі не представив його високопродуктивну версію.

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За даними, які потрапили в мережу, версія GT має передній електродвигун з максимальною потужністю 215 кінських сил та задній на 98 к.с. Однак, повідомляється, що потужність буде обмежено на 147 к.с.: 83 к.с. на передній осі разом із 64 к.с. на задній.

Габаритні розміри авто становлять 4165 мм в довжину, 1879 мм в ширину та 1714 мм у висоту. Кросовер важить близько 2230 кг і їздить на шинах 255/45 R20. Колісна база – 2743 мм, що на 152 мм коротше за Kia EV6 GT. В базовій версії кросовер має передній привід, а не задній, як у старшого брата. Відомо, що модель EV5 заснована на тій же платформі E-GMP, але має 400-вольтову архітектуру.

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Очікується, що модель дебютує в 2025 році, разом з трирядним Kia EV9 GT. Також, корейський автовиробник розглядає можливість старту продажів моделі EV5 в США, однак невідомо, чи справді це станеться та, чи буде представлена версія GT.