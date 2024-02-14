Ожидается, что электрокар появится в 2026 году и будет иметь мощность в 600 лошадиных сил.

Kia Stinger является удачным примером замечательного автомобиля, который запустили в серию в неправильное время – в мире, где популярность электро кроссоверов только растет, мощный бензиновый заднеприводный седан не получил широкой популярности.

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В прошлом году производство Stinger было прекращено, но сейчас стало известно, что концептуальный преемник Stinger находится в работе, и он будет электрическим.

Kia Stinger

Автомобиль имеет кодовое название GT1 и будет построен на платформе нового поколения Hyundai-Kia EV. Выпуск этого автомобиля запланировали на 2026 год. Он получит название EV8.

Интересно, что из отчетов Kia, которые опубликовал Корейский автомобильный блог, EV8 будет использовать аккумуляторную батарею емкостью 113 кВт/ч и будет иметь запас хода примерно от 700 до 800 километров.

Топовая комплектация будет оснащена полным приводом, с распределением мощности 335 лошадиных сил на передние колеса и 268 на задние, что в сумме составляет 603 л.с.

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Базовые комплектации будут заднеприводные с двигателем в 215 л.с., а базовая полноприводная версия будет иметь такой же двигатель и на передней оси. Цены и названия комплектаций еще не известны. Ожидается, что EV8 займет среднее звено между EV6 и EV9, цены на которые в Америке начинаются с 42 600 и 54 900 долларов США соответственно.