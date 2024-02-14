Очікується, що електрокар з’явиться в 2026 році та матиме потужність в 600 кінських сил.

Kia Stinger є вдалим прикладом чудового автомобіля, який запустили в серію не в той час. У світі, де популярність електрокросоверів лише зростає, потужний бензиновий задньопривідний седан не здобув широкої популярності.

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Минулого року виробництво Stinger було припинено, але зараз стало відомо, що концептуальний наступник Stinger знаходиться в роботі, і він буде електричним.

Kia Stinger

Автомобіль має кодову назву GT1 й буде побудований на платформі нового покоління Hyundai-Kia EV. Випуск цього автомобіля запланували на 2026 рік. Він отримає назву EV8.

Цікаво, що зі звітів Kia, які опублікував Корейський автомобільний блог, EV8 використовуватиме акумуляторну батарею місткістю 113 кВт/год та матиме запас ходу приблизно від 700 до 800 кілометрів.

Топова комплектація буде оснащена повним приводом, з розподіленням потужності 335 кінських сил на передні колеса та 268 на задні, що в сумі становить 603 к.с.

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Базові комплектації будуть задньопривідні з двигуном в 215 к.с., а базова повнопривідна версія матиме такий же двигун і на передній осі. Ціни та назви комплектацій ще не відомі. Очікується, що EV8 займе середню ланку між EV6 та EV9, ціни на які в Америці починаються з 42 600 і 54 900 доларів США відповідно.