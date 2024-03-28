Электрический кроссовер EV9 одержал победу в самой престижной номинации "Всемирный автомобиль года 2024" и звание "Всемирный электромобиль".

Также к нему присоединились Hyundai Ioniq 5 N и Toyota Prius, которые получили звание "Самого производительного автомобиля" и "Лучший автомобильный дизайн 2024" соответственно. Всего за победу в номинации "Всемирный автомобиль года 2024" боролись 38 авто разных брендов. Тестировали автомобили сто независимых автомобильных экспертов из 29 стран мира.

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По условиям отбора, автомобиль должен продаваться минимум на двух ключевых рынках, производиться в количестве более 10 000 единиц ежегодно, и иметь цену ниже роскошных вариантов в соответствующих регионах. В борьбе за звание KIA EV9 обошел BYD Seal и Volvo EX30.

За звание лучшего электромобиля 2024 года соревновались сразу 32 автомобиля. Электрический кроссовер от KIA превзошел по всем критериям превзошел такие электромобили, как BMW i5 и Volvo EX30. Однако, BMW и Volvo одержали победу в других категориях. EX30 стал лучшим "Всемирным городским автомобилем", а i5 признали лучшим престижным электромобилем.

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В то же время Ioniq 5 N опередил 16 других мощных автомобилей, в частности BMW XM и BMW M2, а Toyota Prius признали наиболее привлекательной среди 70 автомобилей-участников. Интересно, что Prius в финальной части отбора соревновался с Ford Bronco и Ferrari Purosangue.