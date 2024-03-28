Електричний кросовер EV9 здобув перемогу в найпрестижнішій номінації «Всесвітній автомобіль року 2024» і звання «Всесвітній електромобіль».

Також до нього приєднались Hyundai Ioniq 5 N та Toyota Prius, які здобули звання “Найпродуктивнішого автомобіля” та “Кращий автомобільний дизайн 2024” відповідно. Всього за перемогу у номінації “Всесвітній автомобіль року 2024” боролись 38 авто різних брендів. Тестували автомобілі сто незалежних автоекспертів з 29 країн світу.

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За умовами відбору, автомобіль повинен продаватись мінімум на двох ключових ринках, вироблятись у кількості понад 10 000 одиниць щорічно, і мати ціну нижчу від розкішних варіантів у відповідних регіонах. В боротьбі за звання KIA EV9 обійшов BYD Seal і Volvo EX30.

За звання найкращого електромобіля 2024 року змагались одразу 32 автомобілі. Електричний кросовер від KIA перевершив за всіма критеріями перевершив такі електромобілі, як BMW i5 і Volvo EX30. Проте, BMW та Volvo здобули перемогу у інших категоріях. EX30 став найкращим “Всесвітнім міським автомобілем”, а i5 визнали найкращим престижним електромобілем.

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Водночас Ioniq 5 N випередив 16 інших потужних автомобілів, зокрема BMW XM та BMW M2, а Toyota Prius визнали найбільш привабливою серед 70 автомобілів-учасників. Цікаво, що Prius в фінальній частині відбору змагався з Ford Bronco і Ferrari Purosangue.