Kia EV9 существенно подешевел и получил дополнительные опции

Как пишет Carscoops, Kia EV9 2026 модельного года получил некоторые заметные изменения, в частности новый пакет Nightfall Edition. Он базируется на флагманской комплектации Land и стоит дополнительные 1500 долларов. Как становится очевидно из названия, в таком исполнении кроссовер имеет черные элементы кузова.

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Черные акценты также присутствуют в интерьере, вместе с уникальным узором обивки. EV9 Nightfall доступен как в шести-, так и в семиместном исполнениях. Клиенты также найдут стандартную функцию Boost, которая увеличивает крутящий момент с 600 Нм до 699 Нм.

Другая важная новость - это увеличение запаса хода. В версии Light Long Range запас хода увеличился до 490 км, а в версии Wind and Land - до 383 километров. Высокопроизводительный вариант GT-Line может похвастаться увеличенным диапазоном с 434 до 450 километров.

Стоимость базовой версии Light Standard Range не изменилась и составляет 54 900 долларов, тогда как EV9 Light Long Range подешевел с 59 900 до 57 900 долларов США. В то же время цена на EV9 Land снизилась с $69 900 до $68 900. Так же цена на EV9 GT-Line снизилась с 73 900 до 71 900 долларов.

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Kia EV9 предлагается с аккумуляторными блоками емкостью 76,1 и 99,8 кВт-ч. Мощность электромоторов варьируется и составляет 150 кВт (204 л.с.), 160 кВт (218 л.с.), или 283 кВт (384 л.с.). Разгон от 0 до 100 км/ч занимает от 8,8 до 5 секунд соответственно.