Kia EV9 суттєво подешевшав та отримав додаткові опції

Як пише Carscoops, Kia EV9 2026 модельного року отримав деякі помітні зміни, зокрема новий пакет Nightfall Edition. Він базується на флагманській комплектації Land й коштує додаткові 1500 доларів. Як стає очевидно з назви, в такому виконанні кросовер має чорні елементи кузова.

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Чорні акценти також присутні в інтер’єрі, разом з унікальним візерунком оббивки. EV9 Nightfall доступний як в шести-, так і в семимісному виконаннях. Клієнти також знайдуть стандартну функцію Boost, яка збільшує крутний момент з 600 Нм до 699 Нм.

Інша важлива новина — це збільшення запасу ходу. У версії Light Long Range запас ходу збільшився до 490 км, а у версії Wind and Land — до 383 кілометрів. Високопродуктивний варіант GT-Line може похизуватись збільшеним діапазоном з 434 до 450 кілометрів.

Вартість базової версії Light Standard Range не змінилась і становить 54 900 доларів, тоді як EV9 Light Long Range подешевшав з 59 900 до 57 900 доларів США. Водночас ціна на EV9 Land знизилася з $69 900 до $68 900. Так само ціна на EV9 GT-Line знизилася з 73 900 до 71 900 доларів.

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Kia EV9 пропонується з акумуляторними блоками ємністю 76,1 та 99,8 кВт-год. Потужність електромоторів варіюється й становить 150 кВт (204 к.с.), 160 кВт (218 к.с.), або 283 кВт (384 к.с.). Розгін від 0 до 100 км/год займає від 8,8 до 5 секунд відповідно.