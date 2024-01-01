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Kia EV9 суттєво подешевшав та отримав додаткові опції

Флагманський електричний Kia EV9 2026 модельного року отримав переглянуті комплектації та покращений запас ходу. Хоча базова версія моделі в США все ще коштує від 54 900, вищі рівні оснащення стали значно доступнішими.
Kia переглянула вартість EV9 в США - Auto24

ФОТО: Kia|

Kia EV9

Данило Северенчук
logo28 травня, 19:20
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Як пише Carscoops, Kia EV9 2026 модельного року отримав деякі помітні зміни, зокрема новий пакет Nightfall Edition. Він базується на флагманській комплектації Land й коштує додаткові 1500 доларів. Як стає очевидно з назви, в такому виконанні кросовер має чорні елементи кузова.

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Чорні акценти також присутні в інтер’єрі, разом з унікальним візерунком оббивки. EV9 Nightfall доступний як в шести-, так і в семимісному виконаннях. Клієнти також знайдуть стандартну функцію Boost, яка збільшує крутний момент з 600 Нм до 699 Нм.

Інша важлива новина — це збільшення запасу ходу. У версії Light Long Range запас ходу збільшився до 490 км, а у версії Wind and Land — до 383 кілометрів. Високопродуктивний варіант GT-Line може похизуватись збільшеним діапазоном з 434 до 450 кілометрів.

Вартість базової версії Light Standard Range не змінилась і становить 54 900 доларів, тоді як EV9 Light Long Range подешевшав з 59 900 до 57 900 доларів США. Водночас ціна на EV9 Land знизилася з $69 900 до $68 900. Так само ціна на EV9 GT-Line знизилася з 73 900 до 71 900 доларів.

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Kia EV9 пропонується з акумуляторними блоками ємністю 76,1 та 99,8 кВт-год. Потужність електромоторів варіюється й становить 150 кВт (204 к.с.), 160 кВт (218 к.с.), або 283 кВт (384 к.с.). Розгін від 0 до 100 км/год займає від 8,8 до 5 секунд відповідно.

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