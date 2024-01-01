Kia планує вдосконалювати пікап Tasman в майбутньому

Генеральний менеджер з планування продуктів Kia Australia Роланд Ріверо у розмові з журналістами CarExpert описав Tasman як “досить модульну платформу”, яка здатна вмістити “численні силові агрегати”. Через це пікап в майбутньому може отримати гібридні та повністю електричні версії.

Детальніше: Kia підтвердила появу електричного Tasman

Наразі Tasman, залежно від ринку, пропонується з бензиновим та дизельним двигунами. Немає жодних конкретних термінів щодо запуску гібридів та електричної моделі, оскільки наразі корейський автовиробник “активно вивчає” впровадження цих версій.

Очікується, що одна з можливих конфігурацій передбачає поєднання 2,5-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом, доступного на корейському ринку, з гібридною системою із самозарядкою, подібною до тієї, що має останній Hyundai Palisade.

Такий крок дозволить Tasman конкурувати безпосередньо з електрифікованими середньорозмірними вантажівками, такими як BYD Shark та Ford Ranger Plug-in Hybrid. Водночас електричний Tasman матиме двомоторну трансмісію й конкуруватиме з Isuzu D-Max EV.

Читайте також: Kia Sportage 2026 змінився зовні та подорожчав

Крім того, Ріверо додав, що життєвий цикл моделі може тривати від 8 до 12 років й щоб підтримувати високий попит покупців, Kia планує декілька разів оновити Tasman. Деякі з цих оновлень можуть бути натхненні концептом Tasman Weekender, який дебютував на Seoul Mobility Show 2025. Даний шоу-кар відрізняється ширшими крилами, дещо агресивнішим переднім бампером та більш вираженим капотом. Усі ці елементи створюють набагато кремезніший образ, ніж має поточний Tasman.