Kia планирует совершенствовать пикап Tasman в будущем

Генеральный менеджер по планированию продуктов Kia Australia Роланд Риверо в разговоре с журналистами CarExpert описал Tasman как “достаточно модульную платформу”, которая способна вместить “многочисленные силовые агрегаты”. Поэтому пикап в будущем может получить гибридные и полностью электрические версии.

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Сейчас Tasman, в зависимости от рынка, предлагается с бензиновым и дизельным двигателями. Нет никаких конкретных сроков по запуску гибридов и электрической модели, поскольку сейчас корейский автопроизводитель “активно изучает” внедрения этих версий.

Ожидается, что одна из возможных конфигураций предусматривает сочетание 2,5-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом, доступного на корейском рынке, с гибридной системой с самозарядкой, подобной той, что имеет последний Hyundai Palisade.

Такой шаг позволит Tasman конкурировать непосредственно с электрифицированными среднеразмерными грузовиками, такими как BYD Shark и Ford Ranger Plug-in Hybrid. В то же время электрический Tasman будет иметь двухмоторную трансмиссию и будет конкурировать с Isuzu D-Max EV.

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Кроме того, Риверо добавил, что жизненный цикл модели может длиться от 8 до 12 лет и чтобы поддерживать высокий спрос покупателей, Kia планирует несколько раз обновить Tasman. Некоторые из этих обновлений могут быть вдохновлены концептом Tasman Weekender, который дебютировал на Seoul Mobility Show 2025. Данный шоу-кар отличается более широкими крыльями, несколько более агрессивным передним бампером и более выраженным капотом. Все эти элементы создают гораздо более крепкий образ, чем имеет текущий Tasman.