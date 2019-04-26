Такой модели корейскому производителю очень не хватает в США, Канаде и Австралии.

Один из топ-менеджеров Kia в США, Майкл Коул, поделился с изданием MotorTrend информацией о возможном появлении в модельной линейке марки пикапа.

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Над первым в своей истории пикапом уже долгое время работают специалисты сестринской компании Hyundai. Серийная модель по мотивам концепта Hyundai Santa Cruz должна выйти в 2020 году. Не исключено, что вслед за ним платформу и агрегаты пикапа Hyundai используют для создания модели под маркой Kia.

Фото: концепт Hyundai Santa Cruz / Hyundai

Главный операционный директор и исполнительный вице-президент Kia Motors America Майкл Коул в интервью MotorTrend подтвердил, что пикап Kia может появиться, хотя окончательное решение по этому поводу еще не принято.

“Да, я думаю, что пикап Kia может появиться, но это модель на долгосрочную перспективу, – сказал Коул изданию. – У нас есть все для этого, но сейчас мы хотим закрепиться в сегменте седанов и усилить наши позиции в классе внедорожников и кроссоверов, прежде чем выходить в нишевые сегменты".

Фото: концепты пикапов Kia / Kia

Коул объяснил, что о пикапе в Kia будут думать тогда, когда финансовая ситуация компании станет соответствовать ожиданиям руководства и все необходимые модели будут электрифицированы. Тогда корейский автопроизводитель рассмотрит возможность создания пикапа.

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