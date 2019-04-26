Эволюция планшетов на центральной консоли продолжается.

За последние два дня это изображение облетело Сеть, быстро превратившись в вирусное. По информации Аutoevolution источником картинки является польское печатное издание. Однако до сих пор неясно, это фото, или искусный Photoshop.

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В пользу версии о нереальности изображения свидетельствует дизайн рулевого колеса. Благодаря шпионским фото, полученным ранее, известно, что руль W223 будет заметно отличаться от актуальной версии.



Однако в центре композиции на этом изображении есть дисплей мультимедийной системы, который перетекает в центральный тоннель. На глаз он имеет диагональ в 15-16 дюймов, а перед водителем установлен еще один монитор электронной панели приборов – на 12 дюймов.

Фото: тестовый прототип S-Class W223 / Autoevolution

Каким в конечном итоге будет салон нового флагмана Mercedes – увидим до конца этого года. Но уже сейчас известно, что новый S-Class будет иметь большую колесную базу в стандартном исполнении, а все его силовые установки будут елекрифицированными. Также модели обещан 3 уровень автономности.

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