Еволюція планшетів на центральній консолі продовжується.

За останні два дні це зображення облетіло Мережу, швидко перетворившись на вірусне. За інформацією Аutoevolution джерелом картинки є польське друковане видання. Однак досі неясно, чи це фото, чи майстерний Photoshop.

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На користь версії про нереальність зображення свідчить дизайн рульового колеса. Завдяки шпигунським фото, отриманим раніше, відомо, що кермо W223 помітно відрізнятиметься від актуальної версії.



Однак у центрі композиції на цьому зображенні є дисплей мультимедійної системи, що перетікає у центральний тунель. На око він має діагональ у 15-16 дюймів, а перед водієм встановлений ще один монітор електронної панелі приладів – на 12 дюймів.

Фото: тестовий прототип S-Class W223 / Autoevolution

Яким зрештою буде салон нового флагмана Mercedes – побачимо до кінця цього року. Та вже зараз відомо, що новий S-Class матиме велику колісну базу у стандартному виконанні, а всі його силові установки будуть елекрифікованими. Також моделі обіцяний 3 рівень автономності.

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