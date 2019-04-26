Такої моделі корейському виробнику дуже не вистачає у США, Канаді та Австралії.

Один з топ-менеджерів Kia у США – Майкл Коул, поділився з виданням MotorTrend інформацією про можливу появу у модельній лінійці марки пікапа.

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Над першим у своїй історії пікапом вже довгий час працюють спеціалісти сестринської компанії Hyundai. Серійна модель за мотивами концепта Hyundai Santa Cruz має вийти у 2020 році. Не виключено, що слідом за ним платформу і агрегати пікапа Hyundai використають для створення моделі під маркою Kia.

Фото: концепт Hyundai Santa Cruz / Hyundai

Головний операційний директор і виконавчий віце-президент Kia Motors America Майкл Коул в інтерв'ю MotorTrend підтвердив, що пікап Kia може з'явитися, хоча остаточного рішення з цього приводу ще не прийнято.

“Так, я думаю, що пікап Kia може з'явитися, але це модель на довгострокову перспективу”, – сказав Коул виданню. “У нас є все для цього, але зараз ми хочемо закріпитися в сегменті седанів і посилити наші позиції в класі позашляховиків і кросоверів, перш ніж виходити в нішеві сегменти".

Фото: концепти пікапів Kia / Kia

Коул пояснив, що про пікап в Kia будуть думати тоді, коли фінансова ситуація компанії стане відповідати очікуванням керівництва і всі необхідні моделі будуть електрифіковані. Тоді корейський автовиробник розгляне можливість створення пікапа.

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