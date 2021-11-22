Судя по предоставленным производителем изображениям, новый электрический кроссовер будет максимально близок к концепту HabaNiro 2019 года.

Kia опубликовала четыре тизерные изображения электрифицированного компактного кроссовера второго поколения. Презентация новинки состоится на выставке Seoul Mobility Show в столице Южной Кореи.

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Официальные изображения подтвердили то, что почти все уже знали: новый Niro будет таким же дерзким на вид, как концепт HabaNiro 2019 года. Пусть и в несколько упрощенном виде. В частности, у серийной модели не будет дверей типа крыло бабочки – их заменят традиционными. А вот световая подпись и общие формы компактного кроссовера остались неизменными.

В интерьере, похоже, произойдет больше изменений, по сравнению с концептом. У шоукара была пустая передняя панель и минимум физических кнопок, а всю нужную водителю информацию предполагалось выводить на проекционный дисплей. Впрочем, салон с удлиненным экраном, который будет у серийной модели, все же более привычен, как и возможность настраивать климат или регулировать громкость музыки кнопками.

Фото: официальные тизеры нового Kia Niro / Kia

Известно, что следующий Niro построен не на новой платформе для электрокаров E-GMP, которую использует EV6 и будут иметь в основе другие батарейные модели марки. Шасси нового – Niro-это модернизированная платформа для автомобилей с ДВС. При этом предполагается, что Niro второго поколения будут оснащать силовыми установками типа мягкий гибрид, плагин-гибрид и полностью электрической.

Фото: концепт Kia HabaNiro / Kia