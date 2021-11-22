Судячи з наданих виробником зображень, новий електричний кросовер буде максимально близьким до концепту HabaNiro 2019 року.

Kia опублікувала чотири тизерні зображення електрифікованого компактного кросовера другого покоління. Презентація новинки відбудеться у на виставці Seoul Mobility Show у столиці Південної Кореї.

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Офіційні зображення підтвердили те, що майже всі вже знали: новий Niro буде таким же зухвалим на вигляд, як концепт HabaNiro 2019 року. Нехай і в дещо спрощеному вигляді. Зокрема, у серійної моделі не буде дверей типу крило метелика – їх замінять традиційними. А от світловий підпис та загальні форми компактного кросовера залишились незмінними.

В інтер’єрі, схоже, відбудеться більше змін, у порівнянні з концептом. У шоукара була порожня передня панель та мінімум фізичних кнопок, а всю потрібну водію інформацію передбачалось виводити на проєкційний дисплей. Втім, салон з видовженим екраном, який буде у серійної моделі, все ж більш звичний, як і можливість налаштовувати клімат чи регулювати гучність музики кнопками.

Фото: офіційні тизери нового Kia Niro / Kia

Відомо, що наступний Niro збудований не на новій платформі для електрокарів E-GMP, яку використовує EV6 та матимуть в основі інші батарейні моделі марки. Шасі нового Niro – це модернізована платформа для автомобілів з ДВЗ. При цьому передбачається, що Niro другого покоління оснащуватимуть силовими установками типу м’який гібрид, плагін-гібрид та повністю електричною.

Фото: концепт Kia HabaNiro / Kia