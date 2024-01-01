Kia обновила флагманский седан K8 флагманский седан

Как сообщает Motor1, недавно Kia представила рестайлинговую версию, которая отличается значительными изменениями в дизайне. Согласно текущему языку дизайна Kia, седан получил большие вертикальные фары со сплошной световой полосой, что их объединяет, которые придают автомобилю футуристического стиля.

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Кроме этого, логотип бренда теперь располагается в новом месте на нижней части капота. Задняя часть получила более скромные изменения: автопроизводитель убрал фальшивые выхлопные трубы и несколько изменил бампер. В салоне K8 получил лучшие материалы отделки, новый блок управления климат-контролем, новые отверстия и светодиодную полосу контурной подсветки.

Обновленный K8 получил опциональный полный привод, адаптивный дальний свет и 10 подушками безопасности. Седан предлагается с четырехцилиндровым 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 195 л.с. в базовой версии 3,5-литровый V6 мощностью 296 “лошадок”, в высших комплектациях.

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К тому же клиентам доступен вариант V6, работающий на LPG и выдающий 237 лошадиных сил, а также гибридный 1,6-литровый агрегат с суммарной мощностью 227 л.с. Стоимость базовой версии начинается 27 300 долларов, тогда как за флагманскую версию просят 37 800 долларов. Kia пообещала, что вскоре появится электрифицированная версия модели.