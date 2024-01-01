Kia оновила флагманський седан K8

Як повідомляє Motor1, нещодавно Kia представила рестайлінгову версію, яка відрізняється значними змінами в дизайні. Відповідно до поточної мови дизайну Kia, седан отримав великі вертикальні фари з суцільною світловою смугою, що їх поєднує, які надають автівці футуристичного стилю.

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Окрім цього, логотип бренду тепер розташовується в новому місці на нижній частині капота. Задня частина отримала скромніші зміни: автовиробник прибрав фальшиві вихлопні труби та дещо змінив бампер. В салоні K8 отримав кращі матеріали оздоблення, новий блок керування клімат-контролем, нові отвори та світлодіодну смугу контурної підсвітки.

Оновлений K8 отримав опційний повний привід, адаптивне дальнє світло та 10 подушками безпеки. Седан пропонується з чотирициліндровим 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 195 к.с. у базовій версії 3,5-літровий V6 потужністю 296 “конячок”, у вищих комплектаціях.

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До того ж клієнтам доступний варіант V6, що працює на LPG та видає 237 кінських сил, а також гібридний 1,6-літровий агрегат із сумарною потужністю 227 к.с. Вартість базової версії починається 27 300 доларів, тоді як за флагманську версію просять 37 800 доларів. Kia пообіцяла, що незабаром з’явиться електрифікована версія моделі.