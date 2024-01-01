Kia готує до дебюту оновлений Sportage

Раніше шпигуни Autoevolution помічали прототип моделі поблизу культової трасі Нюрбургринг. Тоді тестовий прототип мав спортивні сидіння Recaro, каркас безпеки та був взутий у гуму Michelin Primacy 4.

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Нові фотографії вказують на те, що прототип досі має це оснащення, проте, чи буде його перенесено в серійну модель наразі невідомо. Попри це, на свіжих фото тестовий прототип має значно менше камуфляжу, що дозволяє побачити новий стиль бампера та головного світла, які суттєво нагадують ті, що має Kia Sorento.

Kia також попрацювала над задніми ліхтарями та бампером, хоча оновлення не такі значні як попереду. Фотографії інтер’єру немає, проте, очікується, що салон отримає оформлення, подібне до Hyundai Tucson.

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Подейкують, що модель дебютує в 2026 році й пропонуватиметься з 2,5-літровим атмосферним двигуном у версії з ДВЗ, або з 1,6-літровим турбомотора для гібрида та гібрида, що підключається від мережі (PHEV).