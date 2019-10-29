Компания Kia Motors демонстрирует первые изображения нового поколения седана Optima.

Автомобиль, имеющий на домашнем рынке индекс К5, получит динамичный инновационный вид, знаменующий переход корейского бренда к новой дизайнерской лексике.

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Корейский автопроизводитель Kia Motors открывает завесу секретности над новым поколением седана Kia Optima. На официальных скетчах показаны изображения фронтальной и задней частей автомобиля, а также интерьера корейской версии, которая на домашнем рынке имеет индекс К5.

Автомобиль получит динамичный, спортивный дизайн и, судя по контурам кузова, классический седан останется в прошлом, тогда как новинка станет фастбеком. Прежде всего привлекает внимание новое прочтение передней части автомобиля, где характерный "тигриный нос" уступил место полноценной трехмерной "тигриной морде", что с точки зрения дизайна означает более органичное сочетание решетки радиатора, фар головного света и бампера. Отдельного упоминания заслуживает рельефный капот, который будто нависает над решеткой радиатора.

В профиль автомобиль выглядит солидно и мускулисто, при этом стремительная линия крыши органично переходит в заднее стекло, которое является частью пятой двери. Судя со скетча, концепция предусматривает применение безрамочных дверей, при этом хромированная линия, которая проходит по верхней кромке двери, далее через заднюю стойку к верхней части задних крыльев, визуально делает фастбэк еще более стремительным. Наиболее характерной чертой оформления корма являются светодиодные фонари, тянущиеся на всю ширину задней части авто.

Что касается интерьера новой К5, то он будет построен "вокруг" водителя, при этом акцент сделают на максимальном визуальном объеме внутреннего пространства, новейших коммуникационных системах, а также уникальной атмосфере, которую поможет создать система амбиентной подсветки.

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