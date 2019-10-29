Также подтверждена дата премьеры новой "Октавии".

11 ноября чехи в Праге покажут новое поколение Skoda Octavia. Самая популярная модель компании дебютирует сначала в варианте Combi (Estate). Знакомый всем лифтбек покажут лишь через несколько недель. К 2020 году модельный ряд пополнится версиями Octavia Scout и спортивной Octavia RS.

Для привлечения внимания к новинке чехи показали два фото нового Октавия Комби 2020 четвертого поколения в камуфляже. Это первые официальные фото новинки. Уже известно, что новый универсал будет на 22 мм длиннее предшественника и на 15 мм шире (размеры 4689 мм в длину и 1829 мм в ширину). Лифтбек также подрастет до 4 689 мм в длину (+19 мм) и до 1829 мм в ширину(+15 мм).

Колесная база будет иметь размер 2 686 мм, а объем багажника – 600 литров у лифтбека skoda и 640 литров у универсала – это наибольшие показатели в сегменте.

Напомним, как выбрать тип кузова автомобиля.