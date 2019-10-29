Також підтверджена дата прем'єри нової "Октавії".

11 листопада чехи у Празі покажуть нове покоління Skoda Octavia. Найпопулярніша модель компанії дебютує спочатку у варіанті Combi (Estate). Знайомий всім ліфтбек покажуть лише через кілька тижнів. До 2020 року в модельний ряд поповниться версіями Octavia Scout і спортивною Octavia RS.

Для привертання уваги до новинки чехи показали два фото нового Октавія Комбі 2020 четвертого покоління у камуфляжі. Це перші офіційні фото новинки. Вже відомо, що новий універсал буде на 22 мм довшим за попередника і на 15 мм ширшим (розміри 4689 мм в довжину та 1829 мм в ширину). Ліфтбек також підросте до 4 689 мм в довжину (+19 мм) і до 1829 мм в ширину(+15 мм).

Колісна база буде мати розмір 2 686 мм, а об'єм багажника - 600 літрів у ліфтбека та 640 літрів в універсала – це найбільші показники в сегменті.

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