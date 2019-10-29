Компанія Kia Motors демонструє перші зображення нового покоління седана Optima.

Автомобіль, який має на домашньому ринку індекс К5, отримає динамічний інноваційний вигляд, що знаменує перехід корейського бренду до нової дизайнерської лексики.

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Корейський автовиробник Kia Motors відкриває завісу секретності над новим поколінням седана Kia Optima. На офіційних скетчах показані зображення фронтальної і задньої частин автомобіля, а також інтер'єру корейської версії, яка на домашньому ринку має індекс К5.

Автомобіль отримає динамічний, спортивний дизайн і, судячи з контурів кузова, класичний седан залишиться в минулому, тоді як новинка стане фастбеком. Перш за все привертає увагу новий вигляд передньої частини автомобіля, де характерний "тигриний ніс" поступився місцем повноцінній тривимірній "тигриній морді", що з точки зору дизайну означає більш органічне поєднання решітки радіатора, фар головного світла і бампера. Окремої згадки заслуговує рельєфний капот, що ніби нависає над гратами решітки радіатора.

У профіль автомобіль виглядає солідно і мускулисто, при цьому стрімка лінія даху органічно переходить в заднє скло, яке є частиною п'ятої двері. Судячи зі скетчу, концепція передбачає застосування безрамкових дверей, при цьому хромована лінія, що проходить по верхній кромці дверей, далі через задню стійку до верхньої частини задніх крил, візуально робить фастбек ще більш стрімким. Найхарактернішою рисою оформлення корми є світлодіодні ліхтарі, що тягнуться на всю ширину задньої частини авто.

Що стосується інтер'єру нової К5, то він буде побудований "навколо" водія, при цьому акцент зроблять на максимальному візуальному обсязі внутрішнього простору, новітніх комунікаційних системах, а також унікальній атмосфері, яку допоможе створити система амбієнтного підсвічування.

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