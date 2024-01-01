Укр
Ру

Kia поделилась тизером нового внедорожника для рынка Индии

Корейский автопроизводитель говорит, что новинка будет иметь "прогрессивный дизайн, который будет отличаться от предложений конкурентов". Запуск новой модели ожидается на 2025 год и, по слухам, кроссовер будет предлагаться в вариантах с ДВС и в качестве электромобиля.
Kia вскоре представит новый кроссовер: фото - Auto24

ФОТО: Kia |

Тизер нового авто от Kia

Даниил Северенчук
logo6 ноября, 18:20
logo0
logo0 мин

Как передает Carscoops, название потенциальной модели до сих пор неизвестно. Автомобиль будет иметь пропорции минивэна, щедрое оборудование и “инновационное” расположение сидений. По слухам новинка могла бы называться Clavis или Syros, ведь эти торговые марки уже зарегистрированы автопроизводителем.

Читайте также: Kia презентовала рестайлинговый Sportage: что изменилось

Тизеры раскрывают почти квадратный силуэт внедорожника, который выглядит как меньшая версия минивэна Kia Carnival с плоской линией крыши и вертикальными дверями багажника, рельефными крыльями, острыми светодиодными фарами и L-образными фонарями.

Гвангу Ли, управляющий директор и генеральный директор Kia India, сказал, что новая модель будет иметь прогрессивную язык дизайна внедорожников, которая больше не соответствует традиционному стилю. Он также пообещал, что он будет предлагать “первые в сегменте функции, исключительную производительность и непревзойденный комфорт, ориентированный на потребности индийских покупателей”.

Autocar India сообщает, ссылаясь на заявление Kia, что интерьер новинки получит “футуристические черты и инновационное расположение сидений”, цифровую кабину, сиденья с электроприводом и вентиляцией, панорамный люк, аудиосистему Bose, до шести подушек безопасности и множество функций активной безопасности.

Также читайте: Kia презентовала первый собственный пикап под названием Tasman

По слухам, внедорожник будет работать на новой архитектуре, предлагая выбор между силовыми агрегатами ДВС и EV. Ожидается, что на момент запуска он будет доступен с атмосферным 1,2-литровым бензиновым двигателем, который приводит в движение передние колеса через механическую или автоматическую коробку передач.

#KIA #Aвтоновинки #Новости #Фото