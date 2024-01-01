Kia поделилась тизером нового внедорожника для рынка Индии

Как передает Carscoops, название потенциальной модели до сих пор неизвестно. Автомобиль будет иметь пропорции минивэна, щедрое оборудование и “инновационное” расположение сидений. По слухам новинка могла бы называться Clavis или Syros, ведь эти торговые марки уже зарегистрированы автопроизводителем.

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Тизеры раскрывают почти квадратный силуэт внедорожника, который выглядит как меньшая версия минивэна Kia Carnival с плоской линией крыши и вертикальными дверями багажника, рельефными крыльями, острыми светодиодными фарами и L-образными фонарями.

Гвангу Ли, управляющий директор и генеральный директор Kia India, сказал, что новая модель будет иметь прогрессивную язык дизайна внедорожников, которая больше не соответствует традиционному стилю. Он также пообещал, что он будет предлагать “первые в сегменте функции, исключительную производительность и непревзойденный комфорт, ориентированный на потребности индийских покупателей”.

Autocar India сообщает, ссылаясь на заявление Kia, что интерьер новинки получит “футуристические черты и инновационное расположение сидений”, цифровую кабину, сиденья с электроприводом и вентиляцией, панорамный люк, аудиосистему Bose, до шести подушек безопасности и множество функций активной безопасности.

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По слухам, внедорожник будет работать на новой архитектуре, предлагая выбор между силовыми агрегатами ДВС и EV. Ожидается, что на момент запуска он будет доступен с атмосферным 1,2-литровым бензиновым двигателем, который приводит в движение передние колеса через механическую или автоматическую коробку передач.