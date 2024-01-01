Kia поділилась тизером нового позашляховика для ринку Індії

Як передає Carscoops, назва потенційної моделі досі невідома. Автівка матиме пропорції мінівена, щедре обладнання та “інноваційне” розташування сидінь. За чутками новинка могла б називатися Clavis або Syros, адже ці торгові марки вже зареєстровані автовиробником.

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Тизери розкривають майже квадратний силует позашляховика, який виглядає як менша версія мінівена Kia Carnival з плоскою лінією даху та вертикальними дверима багажника, рельєфними крилами, гострими світлодіодними фари та L-подібними ліхтарями.

Гвангу Лі, керуючий директор і генеральний директор Kia India, сказав, що нова модель матиме прогресивну мову дизайну позашляховиків, яка більше не відповідає традиційному стилю. Він також пообіцяв, що він пропонуватиме “перші в сегменті функції, виняткову продуктивність і неперевершений комфорт, орієнтований на потреби індійських покупців”.

Autocar India повідомляє, посилаючись на заяву Kia, що інтер’єр новинки отримає “футуристичні риси та інноваційне розташування сидінь”, цифрову кабіну, сидіння з електроприводом і вентиляцією, панорамний люк, аудіосистему Bose, до шести подушок безпеки та безліч функцій активної безпеки.

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За чутками, позашляховик буде працювати на новій архітектурі, пропонуючи вибір між силовими агрегатами ДВЗ та EV. Очікується, що на момент запуску він буде доступний з атмосферним 1,2-літровим бензиновим двигуном, який приводить в рух передні колеса через механічну або автоматичну коробку передач.