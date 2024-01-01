Kia презентувала рестайлінговий Sportage: що змінилось

Як передає Carscoops, Kia офіційно представила рестайлінговий варіант кросовера в Кореї. Модель отримала дизайн передньої частини, подібний до Picanto, Sorento, Carnival, K4 і K8. Головними його особливостями є вертикально розташовані, більш агресивні фари, більші бампери й перероблена решітка радіатора.

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Передні крила також дещо змінились, проте інші деталі профілю залишились незмінними з 17- чи 19-дюймовими дисками. Позаду є пара нових світлодіодних ліхтарів й дещо оновлений задній бампер. Водночас комплектація X-Line відрізняється більш спортивними бамперами, додатковими чорними акцентами та власними ексклюзивними 19-дюймовими колесами.

В салоні є нова цифрова панель приладів та дисплей мультимедіа з діагоналлю в 12,3 дюйма кожен. Оновлене кермо з двома спицями разом із покращеним декоративним освітленням, тоншими вентиляційними отворами кондиціонера та оновленим розподільним приладом мають на меті наблизити Sportage до більш преміальних моделей бренду. Технології безпеки також покращили, зокрема автівка отримала новітні системи ADAS.

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Kia пропонуватиме покупцям три колірні схеми інтер’єру — Lounge Brown, Black і Navy Gray, що дає можливість персоналізації авто. Також на вибір буде доступно вісім різних кольорів екстер’єру. Лінійка двигунів була дещо модифікована.

Базова версія пропонується з 2,0-літровим двигуном, що працює на LPG, потужністю 146 кінських сил (нагадуємо, мова йде про ринок Кореї). Водночас більш потужний 1,6-літровий бензиновий агрегат, що видає 180 “коней”, тепер пропонується з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач, яка забезпечує кращу плавність їзди порівняно з 7-ступеневою КПП з подвійним зчепленням, що була встановлена раніше.

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Гібридний варіант отримав невелике збільшення потужності з додатковими 5 к.с. (3,7 кВт) у порівнянні з попередньою моделлю. Його силовий агрегат поєднує в собі 1,6-літровий двигун з турбонаддувом потужністю 180 к.с. і єдиний електродвигун, який видає 47,7 кВт.

Kia також оптимізувала рекуперативне гальмування, дозволяючи водіям регулювати інтенсивність за допомогою пелюсткових перемикачів, а адаптивне гальмування тепер реагує на дорожні умови на основі даних навігації.

Шасі також вдосконалили: інженери змінили амортизатори передніх стійок, аби вони забезпечували кращі враження від водіння. Окрім цього, було також покращено шумоізоляцію. У Кореї ціна оновленого Kia Sportage коливається від $20 600 до 35 300 доларів залежно від вибору трансмісії та рівня комплектації.