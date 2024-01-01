"Швидка" KIA Bongo буде працювати на Черкащині

Це одна із тих 20 машин, що минулого тижня надійшли в подарунковому транспортному транші до України. Загалом в цьому пакеті допомоги має прибути дві сотні "швидких".

Як вчора, 5 листопада, повідомило Управління охорони здоров'я Черкаської області, карета медичної допомоги прибула у Жашків в повній комплектації. Її салон "обладнано найсучаснішою медичною апаратурою, що поліпшить надання допомоги пацієнтам під час транспортування до лікарні".

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І хоча в короткому повідомленні медичного відомства модель автомобіля не вказана, зі знімків проглядаються риси машини швидкої медичної допомоги на шасі KIA Bongo. Для українських автопарків станцій невідкладної допомоги та медицини катастроф ця модель спецтранспорту віднедавна стала знайома завдяки попереднім транспортним траншам уряду Кореї.

Медичний кубуватий фургон Bongo на шасі LCV має невеличкі розміри (6195x1818x2675), але цей автомобіль не поступається ходовим можливостям, витривалістю та гарною амортизацією більш відомим в Україні європейським "швидким".

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В моторній ніші стоїть економічний 2,5-літровий двигун потужністю 130 к.с., який працює з механічною коробкою передач. У міському режимі "швидка" буде брати десь під 11 л на 100 кілометрів пробігу, але на трасі можна вкластися в 8-9 л дизпалива.

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Найближчим часом до України має кількома партіями прибути решта машин із запланованих двох сотень. Ця техніка, як на минулому тижні повідомляло Міністерство охорони здоров’я України, обійшлася уряду Кореї в 12 мільйонів доларів. Постачання проходить під патронатом Посольства Кореї в Україні.

Фото: МОЗ України